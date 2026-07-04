Дефіцит продуктів у Харкові пов'язаний із тимчасовим дисбалансом між попитом і пропозицією.

Дефіцит продуктів у Харкові став помітнішим через скорочення запасів торішньої білоголової капусти. Це вже вплинуло на асортимент у торговельних точках та змінило цінову ситуацію на ринку, передає видання Politeka.

Наразі кілограм овочу продають у межах 8–15 гривень. Кінцева вартість залежить від якості, умов зберігання та доступних обсягів.

Представники галузі пояснюють, що минулорічний урожай практично реалізований. У більшості сховищ залишилося небагато продукції, тому поставки стали меншими.

Водночас надходження капусти з інших регіонів відбувається нерівномірно. Через це продавцям дедалі складніше підтримувати звичний вибір для покупців.

На думку експертів, Дефіцит продуктів у Харкові пов'язаний із тимчасовим дисбалансом між попитом і пропозицією. Додатково на ситуацію впливають витрати на транспортування, логістику та зберігання.

Попри нинішнє подорожчання, овоч коштує дешевше, ніж наприкінці червня минулого року. Це частково стримує загальне зростання витрат для споживачів.

Аналітики вважають, що найближчими тижнями ситуація може змінюватися залежно від темпів надходження нового врожаю. Якщо поставки залишатимуться обмеженими, цінники можуть переглянути ще раз.

Подальший розвиток залежатиме від результатів нинішнього аграрного сезону, погодних умов, логістичних маршрутів і стабільності постачання до торговельних мереж.

Фахівці очікують, що зі збільшенням обсягів нового врожаю ситуація на ринку поступово стабілізується.

Подальша цінова динаміка залежатиме від швидкості надходження свіжої продукції та загальної ситуації на овочевому ринку.

Джерело: mind

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