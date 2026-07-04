Подорожчання продуктів у Харківській області розглядають як частину загальноукраїнської тенденції.

Подорожчання продуктів у Харківській області пов'язують зі зростанням витрат аграріїв і переробників, які дедалі більше впливають на формування цін у магазинах, повідомляє Politeka.

Фахівці зазначають, що нинішня ситуація насамперед зумовлена підвищенням собівартості виробництва. За їхніми словами, дефіциту товарів на ринку немає, однак витрати підприємств продовжують збільшуватися.

Найбільший тиск створює подорожчання пального, логістичних перевезень, добрив, засобів захисту рослин, технічного обслуговування та інших ресурсів, необхідних для роботи аграрного сектору. Це позначається на всьому виробничому ланцюгу — від поля до полиць торговельних мереж.

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснює, що виробники змушені переглядати вартість через постійне збільшення виробничих витрат. Додаткове фінансове навантаження несуть також підприємства, які займаються переробкою сільськогосподарської сировини.

За оцінками аналітиків, обробіток земель зараз обходиться приблизно на 35–40% дорожче, ніж кілька років тому. Причиною стало комплексне підвищення цін на матеріали, енергоносії, сервісні послуги та технологічне забезпечення.

У таких умовах Подорожчання продуктів у Харківській області розглядають як частину загальноукраїнської тенденції. Навіть за достатніх обсягів урожаю виробникам дедалі складніше компенсувати витрати без перегляду кінцевої вартості.

Експерти наголошують, що визначальним чинником залишається саме собівартість виробництва. Тому навіть стабільне постачання не гарантує незмінних цінників у торговельних мережах.

На думку фахівців, подальша ситуація залежатиме від вартості енергоносіїв, транспортних послуг, аграрних ресурсів і загальної економічної кон'юнктури, які визначатимуть цінову динаміку найближчими місяцями.

Джерело: enovosty

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