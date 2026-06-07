Подорожчання продуктів у Харківській області відображає нерівномірну динаміку вартості базових харчових товарів у регіоні.

Подорожчання продуктів у Харківській області зафіксовано в сегменті консервів, бакалії та хлібобулочних виробів, де оновилися як середні показники, так і роздрібні пропозиції в торговельних мережах, передає Politeka.

У групі консервованих товарів зміни помітні на прикладі ікри з кабачків (440 г). Станом на 4 червня середня ціна становить 104,00 грн. Місяцем раніше аналогічний рівень був 81,16 грн, що свідчить про суттєве зростання.

Динаміка протягом травня була різкою: від 93,99 на старті до 59,99 у середині періоду, з подальшим поверненням до 104,00 наприкінці. Така траєкторія сформувала помітні коливання впродовж місяця.

Консервовані огірки «Ніжин» (920 г) демонструють більш рівномірний рух. Середній показник наразі складає 196,67 грн. У травні він дорівнював 192,76 грн, що дає приріст 4,53 грн.

У роздрібі зафіксовано такі значення: Auchan — 189,00 грн, Megamarket — 202,00 грн, Novus — 199,00 грн. Протягом місяця денні значення утримувалися переважно в межах 192,13–196,67 грн.

Хлібобулочний сегмент також показав незначні зміни. Хліб житній Riga «Бородинівський» (300 г) коштує в середньому 54,83 грн. У травні цей показник становив 53,99 грн.

У магазинах ціни коливаються: Auchan — 53,50 грн, Metro — 53,50 грн, Megamarket — 57,50 грн. Денні дані змінювалися протягом травня в діапазоні 50,05–55,65 грн.

У цьому контексті Подорожчання продуктів у Харківській області відображає нерівномірну динаміку вартості базових харчових товарів у регіоні.

Аналітичні показники свідчать про різний характер змін: частина позицій демонструє різкі стрибки, тоді як інші рухаються поступово залежно від попиту, постачання та ринкових умов.

Джерело: Мінфін

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