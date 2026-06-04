Подорожчання продуктів у Харкові фіксується в умовах нестабільної цінової динаміки на споживчому ринку, де протягом травня–червня 2026 року зміни торкнулися одразу кількох базових категорій, передає Politeka.

Йдетьмя про катеорії від консервів до хлібобулочних виробів і овочевих заготовок.

Найбільш різкі коливання зафіксовані в сегменті кабачкової ікри. Упродовж місяця ціна проходила кілька етапів зниження та подальшого відновлення: після падіння до рівня близько 60 грн за упаковку в середині травня, вартість поступово повернулася до 104 грн за 440 грамів на початку червня. Така амплітуда руху свідчить про нестабільність постачання та короткострокові зміни в роздрібних мережах.

У хлібобулочному сегменті зміни були більш плавними, однак також помітними. Житній хліб Riga «Бородинівський» у середньому подорожчав із 53,99 грн у травні до 54,97 грн на початку червня за 300 грамів. Водночас у різних торговельних мережах зафіксовано розбіжності майже до 4 грн, що вказує на вплив логістики та політики окремих рітейлерів на кінцеву ціну.

Додатковий тиск на споживчий кошик створює сегмент консервованих овочів. Зокрема, мариновані огірки «Верес» за місяць подорожчали з середнього рівня 113,77 грн до 119,41 грн за 500 грамів. У різних магазинах діапазон цін залишався широким — від 114 до понад 126 грн, що підтверджує нерівномірність формування вартості навіть у межах однієї категорії товару.

Аналітики ринку відзначають, що такі зміни мають кумулятивний ефект: навіть незначне щомісячне зростання у кількох товарних групах поступово збільшує загальне навантаження на споживчий бюджет. Додатково на ситуацію впливають сезонні фактори, коливання пропозиції та витрати на логістику, які залишаються нестабільними.

У цьому контексті подорожчання продуктів у Харкові розглядається як частина ширшого процесу корекції продовольчого ринку, де ціни формуються під впливом одночасно кількох економічних і сезонних чинників, а не одного окремого фактора.

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