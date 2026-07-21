Доплати для пенсіонерів у Харківській області залежать від віку українців.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області передбачені для громадян, які досягли визначеного віку та відповідають установленим законом вимогам, повідомляє Politeka.net.

Щомісячне підвищення нараховується лише окремим категоріям одержувачів пенсій.

У Пенсійному фонді пояснили, що право на таку виплату мають люди, які отримують пенсію за віком і вже відсвяткували 70-річчя. Водночас загальний розмір пенсійного забезпечення разом із усіма надбавками не повинен перевищувати 10 340,35 гривні. Саме такий граничний показник діє з 1 січня 2026 року.

Доплати для пенсіонерів у Харківській області залежать від вікової категорії. Щомісячні суми становлять:

від 70 до 74 років — 300 гривень;

від 75 до 79 років — 456 гривень;

від 80 років і старше — 570 гривень.

У Пенсійному фонді звертають увагу, що під час першого нарахування кошти виплачують не за весь місяць. Виплата починається з дня досягнення відповідного віку.

Якщо день народження припадає на перше число місяця, людина одразу отримує повну суму. Якщо ж ця дата настає пізніше, за перший місяць нарахування здійснюють пропорційно кількості днів до його завершення.

Після переходу до наступної вікової категорії розмір щомісячної виплати автоматично збільшується. Наприклад, після досягнення 75 років до вже призначених 300 гривень додають ще 156, а загальна сума становить 456 гривень.

Також варто зауважити, що додатково звертатися для перерахунку, якщо всі умови виконані, зазвичай не потрібно, адже Пенсійний фонд проводить нарахування автоматично.

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