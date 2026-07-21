Дефіцит продуктів в Полтавській області поки не прогнозують, однак через несприятливі погодні умови у світі експерти попереджають про можливе подорожчання томатів найближчими місяцями, повідомляє Politeka.net.

Фахівці зазначають, що глобальний ринок уже стикається зі скороченням пропозиції. Причиною стали посухи, сильні зливи та різкі температурні коливання у країнах, які входять до числа найбільших виробників цієї овочевої культури.

Екстремальні погодні явища негативно вплинули на врожайність. В одних регіонах рослини постраждали від нестачі вологи, в інших — від затоплень і поширення грибкових захворювань. Це може призвести до зменшення обсягів постачання та подальшого зростання вартості на міжнародному ринку.

Дефіцит продуктів в Полтавській області наразі не очікується. Попри складні погодні умови, українські аграрії розраховують отримати врожай томатів приблизно на рівні минулого року, що дозволить забезпечити внутрішній попит.

Економісти наголошують, що світові тенденції все одно можуть вплинути на українські цінники. Якщо дефіцит продукції за кордоном збережеться, імпорт стане дорожчим, а це поступово позначиться й на вартості овочів у магазинах.

Фахівці також звертають увагу, що аграрний сектор дедалі більше залежить від кліматичних змін. Саме тому виробники активно впроваджують сучасні технології вирощування, які допомагають зменшити втрати під час несприятливої погоди.

Аналітики рекомендують уважно стежити за ситуацією на ринку, адже подальша цінова динаміка залежатиме від погодних умов, обсягів нового врожаю та стабільності постачання як в Україні, так і за її межами.

Джерело: agroter

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