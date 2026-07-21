Грошова допомога для частини ВПО доступна в Полтавській області, проте важливо знати всі умови для отримання виплат. Вона розрахована на пів року.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області доступна тільки окремим українцям, що відповідають ряду вимог, повідомляє Politeka.net.

Благодійний фонд «Право на захист» спільно з Управлінням Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) відкрив прийом заявок на участь у програмі фінансової підтримки.

Як повідомили на сайті організації, ініціатива спрямована на допомогу українцям, які через війну опинилися у складних життєвих обставинах, мають проблеми з житлом або потребують коштів для стабілізації свого становища. Вона розрахована на пів року.

У межах проєкту грошову допомогу для ВПО в Полтавській області можуть отримати домогосподарства, які складаються з:

ВПО, які перемістилися більше ніж 6 місяців тому;

евакуйованих осіб, які перемістилися менше ніж 6 місяців тому через загрозу безпеці, зокрема з територій, які є тимчасово окупованими, наближеними до лінії фронту або на яких ведуться чи велися активні бойові дії;

осіб, які повернулися менше 1 року тому до постійного місця проживання після вимушеного переміщення за кордон через військові дії після 24.02.2022 і мають фінансові труднощі або потребують термінової підтримки для стабілізації умов життя, зокрема якщо вони не мають власного житла або воно: розташоване на тимчасово окупованих територіях / у зоні активних бойових дій; пошкоджене або зруйноване й непридатне для проживання.

Однією з головних умов участі є незадовільні житлові умови. Програмою можуть скористатися люди, які проживають у місцях тимчасового розміщення, модульних містечках, школах, дитячих садках чи інших тимчасових прихистках.

Крім того, право на допомогу мають сім'ї, які орендують житло, але ризикують втратити його через фінансові труднощі або підвищення орендної плати. Також враховуються випадки, коли орендоване помешкання перебуває в аварійному стані, не забезпечене необхідними комунальними послугами або є суттєво перенаселеним.

Під час відбору учасники повинні підтвердити, що після завершення проєкту зможуть самостійно оплачувати оренду житла. Для цього необхідно представити реалістичний план покращення матеріального становища на найближчі шість місяців. Це може бути офіційне працевлаштування, започаткування власної справи, проходження навчання чи перекваліфікації для отримання вищого доходу.

Якщо для участі в програмі родині потрібно переїхати до іншого житла, пошуком нового помешкання займаються самі учасники. Перші два місяці оренди вони оплачують власним коштом, після чого ці витрати компенсуються в межах програми.

Щоб взяти участь у відборі, необхідно заповнити онлайн-анкету на офіційному сайті програми. Після цього всі заявки проходять перевірку.

Якщо домогосподарство відповідає базовим вимогам, представники фонду зв'язуються із заявниками телефоном та запрошують їх на особисту співбесіду. Водночас у фонді підкреслюють, що подання анкети не означає автоматичного включення до програми.

Також заявникам варто врахувати ще одну важливу умову: родини, які вже отримували аналогічну допомогу на оплату оренди житла в межах цієї програми після 2022 року, повторно скористатися нею не зможуть.

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