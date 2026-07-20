Максимальний розмір грошової допомоги ВПО в Харківській області може становити до 31 900 гривень.

Грошова допомога для ВПО в Харківській області доступна лише частині українців, які відповідають визначеним критеріям, повідомляє Politeka.net.

Благодійна організація «Щедрик» спільно з благодійним фондом «Право на захист» за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF) оголосила про початок реєстрації на отримання грошової допомоги розміром до 32 тисяч гривень.

Грошова допомога для ВПО в Харківській області спрямована на підтримку українців, які постраждали внаслідок бойових дій або були змушені залишити свої домівки через війну.

Фінансування надається в межах проєкту «MESH: Багатогалузева надзвичайна допомога громадам із високим рівнем ризику». Його головна мета — допомогти домогосподарствам відновити або започаткувати власну справу, а також повернути стабільне джерело доходу. Отримані кошти можна використати на придбання необхідного обладнання, інструментів, матеріалів чи інших товарів, які сприятимуть розвитку позафермерської підприємницької діяльності.

Участь у програмі можуть взяти домогосподарства, які вже забезпечили свої базові життєві потреби, але потребують фінансової підтримки для економічного відновлення. Претендувати на виплати можуть громадяни, які відповідають щонайменше одному з визначених критеріїв.

Зокрема, заявку можуть подати українці, які протягом останніх шести місяців були евакуйовані або перемістилися з тимчасово окупованих територій, прифронтових районів чи зон активних бойових дій і мають статус внутрішньо переміщеної особи або підлягали обов'язковій евакуації.

Також право на участь мають сім'ї, у яких за останні 45 днів хтось із членів родини отримав поранення внаслідок російських обстрілів або загинув. Крім того, допомога передбачена для домогосподарств, які за цей же період втратили житло, зазнали пошкодження власного бізнесу або більше не можуть займатися самозайнятою діяльністю через наслідки бойових дій.

Організатори наголошують, що програма насамперед орієнтована на людей, які мають бізнес-ідею або прагнуть відновити власну справу після втрат, спричинених війною. Саме тому потенційним учасникам рекомендують не зволікати з поданням заявки.

Для участі на грошову допомогу для ВПО в Харківській області необхідно заповнити онлайн-анкету. Під час оформлення заявки заявники зможуть ознайомитися з переліком громад і районів, де реалізовується проєкт, а також дізнатися, які саме види діяльності підпадають під програму підтримки.

Максимальний розмір фінансової допомоги може становити до 31 900 гривень. Водночас організатори підкреслюють, що заповнення анкети не означає автоматичного отримання коштів. Усі подані заявки проходитимуть перевірку, після чого фахівці оцінять відповідність кандидатів умовам програми.

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