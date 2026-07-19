Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається за умови дотримання встановлених вимог.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області стала доступною завдяки новому проєкту благодійного фонду «Карітас Полтава», який відкрив реєстрацію на фінансову підтримку для оплати оренди житла, повідомляє Politeka.net.

Ініціатива спрямована на внутрішньо переміщених осіб, які нещодавно прибули до приймаючої громади.

Програма передбачає компенсацію витрат на оренду житла терміном до шести місяців. Скористатися можливістю можуть переселенці, які зареєструвалися за новим місцем проживання не пізніше ніж 30 днів тому та відповідають визначеним критеріям.

Подати заявку мають право люди з інвалідністю, особи із тяжкими захворюваннями, самотні громадяни віком від 60 років, одинокі батьки, багатодітні родини, вагітні жінки, а також матері, які виховують дітей до трьох років.

Для оформлення необхідно підготувати паспорт, ідентифікаційний код, довідку внутрішньо переміщеної особи, банківські реквізити у форматі IBAN, документи, що підтверджують належність до пільгової категорії, а також довідку ОК-5 або ОК-7.

Водночас гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається за умови дотримання встановлених вимог. Зокрема, домогосподарство не повинно раніше отримувати аналогічні виплати від інших благодійних організацій, а середньомісячний дохід на одну людину має становити не більше ніж 8422 гривні.

Організатори зазначають, що проєкт покликаний допомогти переселенцям швидше адаптуватися після переїзду та забезпечити стабільні умови проживання на період пошуку постійного житла.

Детальну інформацію щодо умов участі, порядку подання заявки та контактів для консультацій можна отримати через офіційні канали благодійного фонду «Карітас Полтава».

Джерело: Карітас

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