Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області у форматі догляду вдома.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області охоплює одразу кілька напрямів підтримки, зокрема відновлення житла та соціальний супровід, передає Politeka.

Про це повідомляють джерела з посиланням на благодійні ініціативи, які працюють у регіоні.

Один із ключових проєктів реалізує фонд «Карітас». Програма спрямована на людей, чиї будинки або квартири зазнали пошкоджень через бойові дії. Йдеться про відновлення помешкань, які залишаються придатними для проживання.

У межах ініціативи передбачено малі та середні ремонти. Зокрема, спеціалісти виконують заміну вікон і дверей, відновлюють покрівлю, стіни або стелю. Роботи проводять у випадках, коли руйнування не є критичними.

Отримати таку підтримку можуть мешканці Харкова та Ізюма, які належать до вразливих категорій. Серед них — люди віком від 60 років, особи з інвалідністю, тяжкохворі, самотні батьки, багатодітні родини, вагітні жінки та матері з малими дітьми.

Окремий напрям — Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області у форматі догляду вдома. Його мета — покращити умови життя самотніх літніх людей, переселенців і тих, хто не може самостійно себе обслуговувати.

Фахівці надають підтримку безпосередньо за місцем проживання. Вона включає допомогу у побуті, контроль стану здоров’я та консультації для родичів.

Зокрема, спеціалісти можуть вимірювати артеріальний тиск, рівень цукру в крові, обробляти рани, допомагати з гігієною та навчати правильному догляду за хворими.

Учасників програм закликають стежити за оновленнями та завчасно подавати заявки, щоб вчасно отримати необхідну підтримку.

Джерело: Карітас

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: які варіанти зараз доступні.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: як офіційна робота впливає на виплати.

Як повідомляла Politeka, Доплати для пенсіонерів у Харківській області: хто може отримувати по 500 гривень.