Фахівці зазначають, що запит на оренду квартир в Харкові стабільно входить до числа найпоширеніших.

Оренда квартир в Харкові залишається одним із найпопулярніших запитів серед тих, хто шукає житло за доступною ціною, адже на ринку з'явилися пропозиції як для проживання, так і для ведення бізнесу, передає видання Politeka.

Біля станції метро «Перемога» власник здає однокімнатне помешкання площею 34 квадратні метри. Оселя розташована на восьмому поверсі дев'ятиповерхового будинку, повністю укомплектована меблями та необхідною технікою. Щомісячна плата становить 9 тисяч гривень.

У центральній частині міста доступний ще один варіант. Двокімнатне приміщення на вулиці Ярослава Мудрого пропонують за 5 тисяч гривень. Після ремонту його можна використовувати як офіс або житло. Усередині є інтернет, а частина меблів уже встановлена.

Також серед актуальних оголошень є бюджетна пропозиція на вулиці Родниковій. Однокімнатне помешкання площею 40 квадратних метрів здають без комісії за 3 тисячі гривень на місяць. Власник повідомляє, що після заселення придбає пральну машину, а поруч розташовані транспортна зупинка та джерело питної води.

Фахівці зазначають, що запит на оренду квартир в Харкові стабільно входить до числа найпоширеніших, оскільки потенційні наймачі дедалі частіше порівнюють не лише вартість, а й розташування, стан приміщення та додаткові умови.

Перед підписанням договору експерти радять уважно перевірити документи власника, уточнити розмір комунальних платежів, умови внесення застави та порядок розірвання домовленості.

Також експерти радять не відкладати перегляд привабливих пропозицій, адже доступні варіанти швидко знаходять нових орендарів.

Джерело: olx.ua

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Харкові: несподівано з'явилася нова проблема

Також Politeka повідомляла, Пенсіонерам у Харківській області пообіцяли нову грошову допомогу: що про неї відомо

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: хто візьме участь