Підвищення тарифів на воду в Полтаві необхідне через різке зростання вартості електроенергії, яка є найбільшою статтею витрат.

Підвищення тарифів на воду в Полтаві можуть запровадити вже з 1 серпня, якщо відповідний проєкт рішення підтримають, повідомляє Politeka.net.

Для споживачів «Полтававодоканалу» пропонують встановити нову вартість централізованого водопостачання та водовідведення.

Про це стало відомо з проєкту рішення Полтавської обласної ради від 10 липня

Згідно з документом, тариф на водопостачання для населення планують визначити на рівні 39 гривень за кубічний метр, а на водовідведення — 30,76 гривні. Загальна вартість двох послуг становитиме 83,71 гривні за кубометр. Для підприємств, які користуються централізованим водовідведенням, окремий тариф залишиться на рівні 13,78 гривні без ПДВ.

Наразі жителі міста оплачують послуги за розцінками, які діють із початку 2022 року. У пояснювальній записці зазначено, що вони вже не покривають фактичних витрат підприємства, тоді як саме побутові споживачі використовують близько 70% усього обсягу води.

У «Полтававодоканалі» пояснюють, що підвищення тарифів на воду в Полтаві необхідне через різке зростання вартості електроенергії, яка є найбільшою статтею витрат. Також за останній рік суттєво подорожчали дизельне пальне, бензин, скраплений газ, ремонтні матеріали й запасні частини. Додатково збільшилися витрати на оплату праці працівників після змін до галузевої угоди.

Ще одним чинником стало скорочення обсягів споживання. За даними підприємства, реалізація послуг із водопостачання зменшилася майже на 7%, а водовідведення — більш ніж на 5%. Через це постійні витрати доводиться розподіляти на менший обсяг наданих послуг.

У підприємстві попереджають, що без перегляду вартості можуть виникнути серйозні труднощі з роботою системи. Серед можливих наслідків називають перехід на погодинну подачу води, скорочення аварійних виїздів і відтермінування планових ремонтів мереж.

Якщо проєкт затвердять, нові розцінки набудуть чинності після офіційного оприлюднення рішення та застосовуватимуться з 1 серпня.

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