Тема повышения тарифов на воду в Полтавской области подняла волну обсуждений и нареканий среди местных жителей.

Повышение тарифов на воду в Полтавской области может затронуть только часть потребителей, сообщает Politeka.

На ближайшей сессии областного совета будет рассмотрен проект решения, касающийся обновления стоимости теплоснабжения и горячей воды, предоставляемых областным КП «Полтаватеплоэнерго».

Для некоторых категорий населения цена останется неизменной, но другие ощутят увеличение в платежках.

Повышение тарифов на воду в Полтавской области коснется не всех. Расценки для населения, пользующегося централизованными ЖКУ, останутся на уровне 2021 года.

В то же время, для бюджетных учреждений, религиозных организаций и других потребителей предусмотрено поднятие стоимости. Это решение объясняют ростом себестоимости энергии и необходимостью поддерживать стабильную работу теплосетей.

Например, одноставочная цена на тепловую энергию для населения останется без изменений и составит 1 925,76 грн за гигакалорию. Для бюджетных учреждений и других потребителей стоимость вырастет до 3568,65 грн, что на 6,2% больше, чем раньше.

Двухставочные цены, которые состоят из условно-переменной и условно-постоянной части, также претерпевают изменения. Для населения изменения не предусмотрены, стоимость остается на уровне 1 248,25 гривен.

А вот бюджетные учреждения будут платить 2 916,74, что на 1,7% больше. Такие же цены будут действовать и для религиозных организаций. Абонентская плата для бюджетных учреждений также вырастет и составит более 181 тысячи грн вместо предыдущих 156 000.

Повышение тарифов на воду в Полтавской области отразится также на стоимости горячего водоснабжения. Для бюджетных учреждений расценки возрастут до 220,94 грн., что почти на 8,4% больше.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: ситуация становится все напряженнее.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: назван адрес, где можно найти поддержку.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что нужно сделать в первую очередь для получения.