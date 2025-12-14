Додатково до стабілізаційних знеструмлень у Чернігівській області 15 грудня 2025 року діятимуть локальні графіки відключення світла.

Обленерго попередило, що в Чернігівській області в понеділок, 15 грудня 2025 року, будуть діяти додаткові графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Зокрема 15 грудня в Чернігівській області додаткові графіки відключення світла будуть застосовувати на території Коропської громади. Орієнтовно з 8:00 до 17:00 у звʼязку з ремонтними роботами на повітряних лініях електропередачі без електроенергії частково залишаться мешканці таких населених пунктів:

Галичівка (вул. Братів Галичів);

Лебедин (Лісова, Оболонська);

Нехаївка (Братів Галичів, Лебедин, Набережна, Оболонська, Південна);

Подоляки (Лісова);

Райгородок (Річкова);

Сохачі (Вишнева, Комарівка, Лісова, Костюка, Набережна, Перемоги, Придеснянська, Рибалківка, Центральна, Шевченка, Шкільна, пр. Гагаріна, Набережний);

Шабалинів (Богдановської, Вишнева, Гриценка, Деснянська, Довженка, Квітнева, Миру, Мисенка, Перемоги, Сонячна, Центральна, Ювілейна)

Лукнів (Миру).

Також 15 грудня спеціальні графіки відключення світла, повʼязані з виконанням ремонтниз робіт, діятимуть у межах Остерської міської територіальної громади в Чернігівській області, пише Politeka.

За даними обленерго, знеструмлення відбудуться в м. Остер із 10 до 16 години для деяких будинків по вул. Генерала Солонини, Рильського, Мономаха, а також у селі Таманська Гута (вулиці Братів Лабутиних, Шелудченків, Сергія Сікуна, Центральна). А з 9:00 до 15:00 обмеження діятимуть у с. Пархимів за адресою вул. Травнева, 34.

