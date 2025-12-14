Жителям рекомендують заздалегідь врахувати графіки відключення світла на тиждень з 15 по 21 грудня в Кіровоградській області.

Запроваджено планові графіки відключення світла на тиждень з 15 по 21 грудня в Кіровоградській області у зв’язку з проведенням технічних і ремонтних робіт, пише Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі кількох селищних рад регіону.

За інформацією громад, знеструмлення торкнеться низки населених пунктів області. Енергетики попереджають, що роботи мають масштабний характер, тому електропостачання в окремих районах буде тимчасово обмежене.

У населеному пункті Мирне 15 грудня світло частково вимикатимуть з 09:00 до 17:00 за визначеними адресами:

Шевченка, 2, 6-7, 10, 14-15, 17, 19, 21-26, 28-29, 31-36, 38, 40, 42, 44

Молодіжна, 5

Степова, 3, 5, 7, 9

Зелена, 32, 57, 59, 61, 63, 65, 67

16 грудня знеструмлення заплановане на період із 09:00 до 17:00 в таких населених пунктах:

Олексіївка: вулиці Вишнева, 1-7, 9-15, 17-23, 25-26, 30-31, 35, Олексіївська, 7-18, 23-24, 26, 27А, 28-29, 31, 33-35, 37, 40-42, 51, 55, Зелена, 1-4, 7, 9-12, 14-19, 21-24, 26, 30, 32, Набережна, 1-4, 4А, 5, 7-13, 15-22, 24, 26, 28-31, 34-42, 46, 50, 52, 54, Садова, 3-7, 9-11, 13, 18-20, 23-28, 32, 35-36, 38-39, 44, Степова, 1-6, 8, 10, 13, 16-17.

Браїлівка, вулиці Бузкова, 37, 39, 41, 46, 48, 54, 56, 58, 64, 66, 74, 82, 92, 94, 96, 100, Степова, 1.

Також відключення відбудуться 17 грудня у населеному пункті Іскрівка — електропостачання буде відсутнє з 10:00 до 15:00 за окремими адресами:

Інгулецька, 2, 4-8, 10, 13-14, 19-21, 24-25, 62, 64, 66-67, 69, 72С, 74-77, 82-84, 86-88, 88А, 89-97, 100, 103-107, 109-112

Інгулецький пров., 1-4, 7-8, 11, 13-14

Квітнева, 54-55, 57-63, 65-66, 68, 70-71, 71а, 72, 74-83, 85-86, 88

Квітневий пров., 2-8, 10-11, 14

Молодіжна, 3

Набережний пров., 1-5

Шевченка, 32, 32а, 38, 191а

Шкільний пров., 3-6, 8

18 грудня у населеному пункті Буховецька обмеження триватимуть з 9 до 17:00 за адресою:

Набережна, 1-6, 8-15, 17

Центральна, 48А, 48Б, 49А, 51А, 51Б, 52А, 53, 55, 57, 59, 61, 63А, 65, 67, 69, 71, 73

До можливих незручностей мають підготуватися і мешканці Петрове — 19 числа у цьому населеному пункті електрику вимикатимуть з 9:00 до 17:00 на вулиці:

Українська, 5-10, 12, 20-22

Жителям рекомендують заздалегідь врахувати графіки відключення світла на тиждень з 15 по 21 грудня в Кіровоградській області. Енергетики також наголошують, що за потреби можуть бути додатково введені аварійні або стабілізаційні відключення.

Актуальний графік відключень електроенергії для Кіровоградської області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго».

Як дізнатися про відключення:

На сайті «Кіровоградобленерго»:

Перейдіть за посиланням.

У розділі «Інформація для клієнтів» знайдіть «Графіки обмежень, аварійних і погодинних відключень».

Ви також можете скористатися функцією «Пошук відключень за адресою», щоб знайти графік для конкретного населеного пункту та адреси.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Доплати для пенсіонерів в Кіровоградській області: хто з літніх людей може отримати додаткові гроші.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Кіровоградській області: що відбувається на рынке.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області: українці можуть отримати допомогу, як це зробити.