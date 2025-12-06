Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Кіровоградській області не лише забезпечують базові потреби, а й служать важливим інструментом підтримки літніх людей і переселенців.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Кіровоградській області надаються завдяки роботі місцевих соціальних центрів та гуманітарних пунктів, повідомляє Politeka.

Ініціатива реалізується за підтримки благодійних організацій і спрямована на допомогу літнім громадянам у складних життєвих обставинах.

Один із таких центрів функціонує на базі обласного закладу матері та дитини. Тут пенсіонери та переселенці можуть отримати продуктові набори, предмети гігієни, необхідні речі, а також тимчасове житло для ночівлі. Приміщення оснащене душовими, кухонними зонами та місцями для відпочинку, що робить перебування комфортним. Крім продуктів, надається дитяче харчування, постільна білизна та інші предмети, які полегшують повсякденне життя літніх людей і родин із дітьми.

Ще один пункт працює на базі НВК №26 у партнерстві з дитячим центром «Зорецвіт» за адресою Студентський бульвар, 21. Тут мешканці можуть отримати гарячі обіди, одяг, товари для дітей і продуктові набори. Центр відкритий у будні з 09:00 до 17:00. Це особливо важливо для людей похилого віку, які не завжди можуть самостійно забезпечити себе харчами.

Для отримання допомоги у центрі матері та дитини рекомендується попередньо зателефонувати, а у гуманітарному пункті — звертатися безпосередньо до волонтерів у робочі години.

Отже, безкоштовні продукти для пенсіонерів у Кіровоградській області не лише забезпечують базові потреби, а й служать важливим інструментом підтримки літніх людей і переселенців, охоплюючи дедалі більшу кількість громадян, які щодня потребують уваги та допомоги.

