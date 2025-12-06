Бесплатные продукты для пенсионеров в Кировоградской области не только обеспечивают базовые нужды, но и служат важным инструментом поддержки пожилых людей и переселенцев.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Кировоградской области предоставляются благодаря работе местных социальных центров и гуманитарных пунктов, сообщает Politeka.

Инициатива реализуется при поддержке благотворительных организаций и направлена ​​на помощь пожилым гражданам в сложных жизненных обстоятельствах.

Один из таких центров работает на базе областного учреждения матери и ребенка. Здесь пенсионеры и переселенцы могут получить продуктовые наборы, предметы гигиены, необходимые вещи и временное жилье для ночевки. Помещение оснащено душевыми, кухонными зонами и местами отдыха, что делает пребывание комфортным. Кроме продуктов, предоставляется детское питание, постельное белье и другие предметы, облегчающие повседневную жизнь пожилых людей и семей с детьми.

Еще один пункт работает на базе УВК №26 в партнерстве с детским центром «Зорецвит» по адресу Студенческий бульвар, 21. Здесь жители могут получить горячие обеды, одежду, товары для детей и продуктовые наборы. Центр открыт по будням с 09:00 до 17:00. Это особенно важно для пожилых людей, которые не всегда могут самостоятельно обеспечить себя пищей.

Для получения помощи в центре матери и ребенка рекомендуется предварительно позвонить по телефону, а в гуманитарном пункте — обращаться непосредственно к волонтерам в рабочие часы.

Итак, бесплатные продукты для пенсионеров в Кировоградской области не только обеспечивают базовые потребности, но и служат важным инструментом поддержки пожилых людей и переселенцев, охватывая все большее количество граждан, ежедневно нуждающихся в внимания и помощи.

