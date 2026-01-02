Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области требует постоянного внимания со стороны получателей.

Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области может быть прекращена в случае приобретения жилья при определенных законом обстоятельствах, сообщает Politeka.

Вопрос сохранения государственной поддержки после покупки недвижимости остается одним из наиболее распространенных среди внутренне перемещенных лиц и пожилых людей. Многие семьи рассчитывают на регулярные выплаты и опасаются потерять их из-за изменения имущественного положения.

Порядок назначения и начисления денежных средств регулируется постановлением Кабинета Министров Украины №332 от 20 марта 2022 года. Документ определяет перечень оснований, по которым финансовая поддержка не предоставляется или прекращается досрочно.

Одной из таких причин является приобретение квартиры, дома или земельного участка. Выплаты могут быть отменены, если кто-то из членов домохозяйства совершил покупку на сумму более 100 тысяч гривен в течение трех месяцев до обращения или уже в период получения средств.

Отдельно специалисты обращают внимание, что значение имеет не только цена объекта. В ряде случаев решающим становится сам факт владения жилым помещением, независимо от даты заключения сделки.

Юристы объясняют, что социальную поддержку могут прекратить, если жилье расположено на территории, не входящей в перечень регионов активных или завершенных боевых действий, или в местности, где официально определена дата завершения оккупации.

При этом любая ситуация рассматривается индивидуально. Органы соцзащиты анализируют состав семьи, месторасположение недвижимости и соответствие критериям, предусмотренным правительственными решениями.

Именно поэтому денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области нуждается в постоянном внимании со стороны получателей. Эксперты советуют заранее консультироваться с профильными службами перед заключением каких-либо имущественных соглашений во избежание неожиданного прекращения выплат.

