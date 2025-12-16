В Харьковской области наблюдается подорожание продуктов, сообщает Politeka.

Об этом свидетельствуют данные с портала Минфин .

Наиболее ощутимые изменения затронули крупы, овощи и молочные изделия, что непосредственно влияет на ежедневные расходы домохозяйств.

Пшено, пользующееся спросом среди семей, подорожало до средних 31,40 грн за килограмм. В Megamarket его продают по 32,20, Metro – 32,50, Auchan – 29,50. Для сравнения, в ноябре средняя стоимость составляла 29,79 грн, поэтому рост составил 1 гривну. Аналитики объясняют это сезонными колебаниями и повышением цен на сырье.

Овощи тоже подорожали. Средняя цена помидоров слива достигла 156,90 грн за килограмм, тогда как в прошлом месяце она составляла 133,91. В магазинах вариации значительны: Auchan предлагает продукт по 135,40, Megamarket – 186,30, Novus – 149 гривен. Основными факторами влияния логистика, сезонность и ограниченность местного урожая.

Молочные товары демонстрируют меньше, но стабильный рост. Молоко «Простонаше» 1% в среднем стоит 55,52 грн за 900 мл. В Metro цена достигает 58,24, Megamarket – 52,80. В сравнении с ноябрем средняя стоимость выросла на 0,53, что отражает постепенное влияние инфляции и рост затрат на производство.

Эксперты объясняют, что удорожание продуктов в Харьковской области связано с несколькими факторами. Это сезонные изменения урожая, повышение себестоимости логистики, удорожание энергоносителей и инфляционное давление. Также на рынок влияют колебания курса гривны и изменения спроса у населения.

Для потребителей важно планировать покупки заранее, сравнивать цены в разных торговых сетях и обращать внимание на локальных производителей. Это позволяет экономить средства и снабжать семьи продуктами без дополнительных затрат.

