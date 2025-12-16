Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком повлияет на ежемесячные расходы семей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком планируется в ближайшее время жителям города, сообщает Politeka.

Исполнительный комитет городского совета получил обращение от двух предприятий, обслуживающих жилищно-коммунальную сферу.

ООО «ЭКОСТАЙЛ» предлагает установить обновленные средневзвешенные расценки на услуги по управлению бытовыми отходами. Это касается сбора, транспортировки, восстановления и удаления смешанного мусора, а также крупногабаритных и ремонтных отходов.

По расчетам компании, местные жители многоэтажек могут платить 93,35 гривны на одного человека, что на 38,87% больше действующего тарифа. Жители частного сектора получат расчетную сумму 97,90 гривны, что соответствует повышению на 38,82%.

Еще одно предприятие – КП «Теплоэнергетик» – обратилось с просьбой пересмотреть расценки на централизованное водоснабжение и водоотвод для пгт Новое. Компания рассчитала стоимость услуг на уровне 260,94 грн. за 1 м³, из которых 119,93 грн. приходится на водоснабжение, а 141,01 грн. — на водоотвод. Это превышает действующую сумму 34,07%.

Городской совет призывает жителей внимательно ознакомиться с документами и подавать замечания или предложения в установленные сроки. Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Кропивницком напрямую повлияет на ежемесячные расходы семей, особенно в многоэтажных домах.

Ожидается, что окончательное решение о новых тарифах будет принято в ближайшие недели после рассмотрения всех замечаний граждан и предложений предприятий.

