Распределение бесплатных продуктовых наборов для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области осуществляется в соответствии с регулярно обновляемым графиком.

В Кировоградской области ВПЛ, а также часть местных пенсионеров продолжают получать бесплатные продуктовые наборы в рамках работы хаба «Єднання», сообщает Politeka.

Об этом идет речь в сообщении Александровской районной государственной администрации.

Хаб «Єднання» играет роль многофункционального центра поддержки, где гуманитарная помощь совмещается с консультационными и информационными услугами. Работники учреждения подробно объясняют переселенцам, как оформить государственные социальные выплаты, помогают сориентироваться в работе местных учреждений и дают рекомендации, необходимые на первых этапах после переезда. Благодаря этому внутренне перемещенные лица могут значительно быстрее адаптироваться и интегрироваться в общество.

Особый акцент делается на жителях Покровского района, ныне относящихся к наиболее социально уязвимым категориям. Для них предусмотрена расширенная поддержка: кроме бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Кировоградской области, они могут получить и средства гигиены.

Такая помощь позволяет существенно уменьшить ежедневные расходы семей, что особенно важно как для переселенцев, так и для пожилых людей с низкими доходами.

Прием граждан в хабе осуществляется с понедельника по пятницу, в рабочие часы с 9:00 до 17:00. Во время посещения специалисты регистрируют, разъясняют все доступные форматы поддержки, уточняют индивидуальные потребности заявителей и формируют персональные маршруты помощи.

Организация «Єднання» продолжает работать непрерывно, направляя ресурсы в первую очередь на поддержку наиболее уязвимых групп. Помощь могут получить пенсионеры, лица с онкологическими заболеваниями, а также люди с инвалидностью первой и второй групп.

Распределение бесплатных продуктовых наборов осуществляется в соответствии с графиком, регулярно обновляющимся в официальном Телеграмм-канале хаба. Там же публикуются актуальные объявления, новости, информация о мероприятиях и последних обновлениях в работе центра.

