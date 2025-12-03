Кроме денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области, программа предусматривает предоставление топлива в натуральном виде.

Переселенцы смогут получить денежную помощь для ВПЛ в Харьковской области для покрытия расходов на жилищно-коммунальные услуги в осенне-зимний период, сообщает Politeka.net.

О запуске соответствующей программы сообщил благотворительный фонд "Каритас Украина".

Речь идет о предоставлении целевых денежных выплат домохозяйствам, оказавшимся в сложных условиях из-за войны войны. Сумма поддержки для одной семьи составит около 20 тысяч гривен. Эти средства предназначены для оплаты отопления, электроэнергии, газоснабжения и других коммунальных услуг, необходимых для тепла в зимний период. Отдельно предусмотрена возможность использования части пособия на закупку твердого топлива.

Программа реализуется в рамках проекта «Гуманитарный ответ на критические потребности пострадавших от войны людей во время подготовки к зиме 2025-2026 годов». Она ориентирована на поддержку домохозяйств, которые из-за боевых действий или потери жилья не способны самостоятельно справиться с расходами на отопительный сезон.

Получить помощь могут представители наиболее уязвимых категорий населения, среди которых:

местные жители, пострадавшие в результате российской агрессии;

внутренне перемещенные лица;

граждане, проживающие во временном жилье и не имеющие надлежащих условий для зимовки.

Максимальная сумма денежной помощи для ВПЛ в Харьковской области составит 19,4 тысяч гривен. Эти средства можно направлять на расходы, связанные исключительно с отоплением жилья или покупкой твердого топлива.

Помимо финансовой помощи программа предусматривает предоставление топлива в натуральном виде. Семьи могут получить:

7,51 складометра дров (около 5,26 кубического метра);

3,44 тонны топливных брикетов.

Такой объем топлива эквивалентен примерно 14,37 гигакалориям тепловой энергии, чего достаточно для отопления жилья в течение всего зимнего сезона.

В «Каритас Украина» подчеркивают, что помощь предоставляется с учетом рисков, традиционно сопровождающих зимние месяцы, в частности возможные повреждения объектов критической инфраструктуры. Представители фонда отмечают, что продолжат поддерживать граждан, чтобы они могли безопасно пережить холодный период даже при нестабильной энергетической ситуации.

