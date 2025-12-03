В Одесской области 4 декабря 2025 года будут применять дополнительные графики отключения света во время проведения плановых работ в электрических сетях.

ДТЭК предупреждает о применении специальных графиков отключения света в Одесской области в четверг, 4 декабря 2025, сообщает Politeka.

В частности, в городе Терновка Одесской области, по данным ДТЭК, 4 декабря с 8:00 до 18:00 графики отключения света, связанные с проведением профилактических работ в электросетях, применят для домов по улицам Приточиловка, Спортивная, Павла Тычины, Леси Украинки, Ивана Франко, пер. Франко, Леси Украинки.

Также в четверг плановые обесточения с 8:00 до 20:00 состоятся в пределах Васильевской сельской территориальной общины. Там с 8 до 20 часов без электроснабжения временно останутся жители с. Голица, проживающие на улицах Виноградная, Зеленая, Кара Маринская, Речная, Степная и Школьная, пишет Politeka.

Кроме того, дополнительные графики отключения света с 8:00 до 19:00 4 декабря коснутся таких населенных пунктов Зеленогорской территориальной общины:

Зеленогорское (Весенняя, Вишневая, Волошковая, Героев Крут, Грушевского, Долинная, Жасминовая, Заводская, Коцюбинского, Лесная, Марка Вовчка, Новая, Речная, Сковороды, Соловьиная, Спортивная, Стуса, Земляничная, Тенистая, Леси, Украина, Филатова, Шевченко, Счастья, Ярослава Мудрого);

Гвоздавка Вторая (Вишневая, Уютная, Карьерная, Цветочная, Лесная, Новая, Олимпийская, Полевая, Речная, Свято-Михайловская, Яблоневая);

Гвоздавка Первая (Энергетическая, Уютная, Звездная, Молодежная, Надежды, Одесская, Солнечная, пер. Молодежный, Тихий);

частично Ясеново Первое, Ясеново Второе, Чабановка, Васильевка, Шлыкарево, Владимировка, Солтановка.

