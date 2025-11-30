Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области зимой 2025/26 года направлена ​​на частичное возмещение расходов на коммунальные услуги для людей постарше, сообщает Politeka.

Реализацией программы занимается благотворительный фонд «Каритас Полтава» в рамках инициативы «Помощь на теплую зиму для пострадавших в результате войны в Украине» , поддерживаемой CRS Catholic Relief Services .

Проект ориентирован на жителей Полтавской и Зинковской общин, потерявших жилье в результате боевых действий. Основная цель программы – снижение финансовой нагрузки во время отопительного сезона. Представители фонда рекомендуют внимательно следить за графиком выездов мобильных команд, чтобы своевременно пройти регистрацию по месту жительства.

Помощь могут получить граждане с инвалидностью I или II групп, лица старше 60 лет, а также дети с особыми потребностями. Кроме того, участие доступно одиноким родителям, беременным женщинам, многодетным и приемным семьям, а также домохозяйствам, в которых воспитываются дети до трехлетнего возраста.

Отдельно предусмотрена поддержка для лиц с тяжелыми хроническими заболеваниями, лечение которых требует больших затрат. Для подачи заявки необходимо предоставить паспорт, идентификационный код и справку внутри перемещенного лица. Без этих документов участие в программе невозможно.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области призвана снизить финансовые трудности зимой, обеспечивая стабильность, социальную защиту и базовые условия для жизни наиболее уязвимых категорий населения региона.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: ситуация становится все напряженнее.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: назван адрес, где можно найти поддержку.

Как сообщала Politeka, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что нужно сделать в первую очередь для получения.