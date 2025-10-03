Саме ця нестача створює ризики і робить дефіцит продуктів у Полтавській області фактично неминучим.

Дефіцит продуктів у Полтавській області найближчим часом може відчутно вплинути на ціни харчових товарів, повідомляє Politeka.

Свої прогнози на наступний сезон озвучив очільник Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський. За його даними, у маркетинговому році 2025-2026 аграрний сектор планує зібрати близько 21 мільйона тонн пшениці. Проте лише 10,3 млн тонн придатні для харчового використання. Найважливішим є зерно першого та другого класів, що застосовується для виробництва хлібобулочних виробів.

Прогнозований обсяг таких запасів складає лише 1,7 млн тонн, що значно менше потреби. Саме ця нестача створює ризики і робить дефіцит продуктів у Полтавській області фактично неминучим.

Додаткове напруження виникає через конкуренцію між переробними підприємствами та експортерами за обмежені обсяги високоякісного зерна. Частина фермерів утримує врожай на складах, очікуючи більш вигідної ціни, що підвищує тиск на ринок борошна та готової продукції.

Особливу увагу привертає жито. У сезоні 2025/26 очікується імпорт близько 9 тисяч тонн, тоді як торік він становив лише 1,6 тисячі. Це свідчить про збільшену залежність країни від зовнішніх поставок і потенційний вплив на вартість хлібобулочних виробів.

Таким чином, обмежені запаси зерна, суперництво між учасниками ринку та відкладений продаж врожаю створюють умови для подальшого подорожчання. Нестача пшениці високих класів вже формує основні тенденції та ризики для продовольчої стабільності, демонструючи складність ситуації в цьому регіоні.

