"Харківобленерго" зробилоо графіки відключення світла у Харківській області на 31 грудня.

Графіки відключення світла у Харківській області на 31 грудня вводиться в частині регіону, обмеження розпочнуться через планові ремонти, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні "Харківобленерго", яке опублікувала пресслужба Люботинської міської територіальної громади.

У зв’язку із проведенням робіт можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачів та складено графіки відключення світла у Харківській області на 31 грудня.

Обмеження електропостачання заплановані з 09:00 до 12:00 через ремонт повітряної лінії в місті Люботин. Вимкнення стосуються таких адрес:

в’їзд Люботинський — буд. 1;

в’їзд Люботинський 2 — буд. 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 7;

Бурштинова — буд. 2, 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 14, 18, 20, 22, 32, 127А;

Васильківська — буд. 1/9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 15Б, 17;

Володимира Винниченка — буд. 1/4, 2/6, 3, 4/1, 5, 7, 9А, 11, 11А, 11Б, 11В, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

Злагоди — буд. 2/10, 12/37, 40, 95;

Іванівська — буд. 1/1, 3А, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

Київський Шлях — буд. 1;

Ковпака — буд. 41/22, 43, 45, 45А, 47, 49, 51, 53, 53А, 86, 88;

Літературна — буд. 1, 2, 3/15, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14, 16;

Любовська — буд. 5, 25;

Люботинська — буд. 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 6А, 7, 8, 9, 9А, 10, 10А, 10Б, 12, 14, 14А, 16, 18, 19/А, 20, 22/А, 23, 24, 26, 28, 28А, 29, 30, 31;

Медова — буд. 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40;

Олімпійська — буд. 1, 1/2, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 5Б, 5Г, 5Д, 5Е, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 17А, 18, 19А, 20А, 21, 22, 22А, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 33А, 35, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39А, 40, 42, 42А, 44, 45, 45А, 47, 48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 52, 53, 54, 55, 56А, 57, 57А, 58, 59, 60, 62, 63, 63А, 63Б, 64, 65А, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75Б, 76, 76А, 77, 78, 79, 80, 81А, 82, 83, 84, 84А, 85, 86, 86А, 87, 88, 89, 89А, 90, 90А, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 98А, 99, 100–120 (включно);

Осипенка — буд. 1/8, 2, 2Б, 3, 7/2, 9, 11, 11А;

Покровська — буд. 1/9, 2/11, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/4, 13, 14/3, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20/13, 21, 21А, 23, 23А, 25, 27, 36;

Прибережна — буд. 4, 14, 16, 20/2;

Стадіонна — буд. 2А, 5/10, 9;

Степова — буд. 79;

Табірна — буд. 4, 5, 9, 14, 16, 18, 20;

Транспортна — буд. 1А, 1Б, 1В, 1Г, 1Д, 2, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 4В, 4Е, 4З, 5, 5А, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 20, 21, 21А, 23, 23А, 23Б, 25, 25А, 27А, 27Д, 29, 29А, 31, 32, 33, 33А, 35, 37, 37А, 39, 39А, 41, 43, 45, 45А, 47А, 49А, 51, 52, 53, 55, 55А, 55Б, 57, 58, 59/2, 63, 65, 65А, 67, 69, 71, 71А, 71Б, 73, 73А, 75, 77, 77А, 79, 79А, 81, 81А, 83А, 85, 87А, 91, 93, 95;

Ярославська — буд. 1, 1А, 1Б, 2А, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14/6, 16;

Також можливі перебої зі світлом у населеному пункті Коваленки — з 09:00 до 12:00. Знеструмлення триватимуть за визначеними адресами:

в’їзди: 1-й Люботинський — буд. 5; Любовський — буд. 7;

Мікаеля Іщенка — буд. 1, 2, 3, 4;

Абдулова — буд. 37;

Люботинська — буд. 13, 27;

Олімпійська — буд. 24, 46;

Петра Сагайдачного — буд. 22, 24, 26, 26А, 26Б, 28, 28А, 28В, 30, 30А, 31А, 33, 35, 37Б, 41, 43, 45, 45А, 47, 49, 49А, 51, 51А;

Стадіонна — буд. 14;

Ярославська — буд. 5.

У селі Нестеренки електропостачання також буде припинене з 09:00 до 12:00 у зв’язку з роботами на лініях електропередачі. Відключення стосуватимуться:

Полтавський шлях — буд. 1А, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 52.

Графіки відключень "Харківобленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харкові: щоб отримати допомогу, потрібно виконати одну умову.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: ПФУ надає виплати на харчування, кому доступні.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Харківській області: українцям приготували нові виплати.