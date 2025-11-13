Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области предназначена для лиц, имеющих соответствующий статус и относящихся к первым двум категориям пострадавших.

Продолжает действовать система государственной поддержки граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Согласно Закону Украины от 28 февраля 1991 г. № 796-XII, государство гарантирует таким лицам право на ряд социальных льгот и компенсаций, среди которых — денежная выплата за питание.

Эта денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области предназначена для лиц, имеющих соответствующий статус и относящихся к первым двум категориям пострадавших. В частности, получить помощь могут:

участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также участники ликвидации других ядерных аварий, отнесенные к категории I или II;

граждане, которые понесли ущерб от Чернобыльской катастрофы и отнесены к категориям I или II;

пострадавшие от радиационного облучения, также относящихся к этим двум категориям.

Целью такой компенсации является частичное возмещение расходов на качественное питание, необходимое для поддержания здоровья пострадавших от воздействия радиации лиц. Государство признает, что эти люди нуждаются в особой социальной защите, поэтому выплаты носят стабильный и целевой характер.

Чтобы получить компенсацию за питание, гражданин должен обратиться в органы Пенсионного фонда Украины с соответствующим заявлением. К заявлению необходимо добавить несколько документов, подтверждающих право на выплату. В частности, это:

копия справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, или страница паспорта с отметкой об отказе от получения этого номера;

копия удостоверения, подтверждающая статус участника ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, участника ликвидации ядерных аварий или потерпевшего от Чернобыльской катастрофы или радиационного облучения, отнесенных к категории I или II.

