Питання коригування подорожчання вартості проїзду в Івано-Франківській області у маршрутних таксі розглянули на засіданні.

Подорожчання вартості проїзду в Івано-Франківській області, замість запланованого подорожчання вдвічі виконком погодився на компромісний варіант, повідомляє Politeka.net.

Рішення про подорожчання вартості проїзду в Івано-Франківській області ухвалили за результатами обговорень у виконавчому комітеті, обравши компромісний варіант між позицією перевізників та можливостями пасажирів. Так, у Коломийській територіальній громаді з початку нового року буде змінено тариф на проїзд у громадському транспорті.

Питання коригування тарифів на проїзд у маршрутних таксі Коломийської громади розглянули на засіданні виконавчого комітету 23 грудня.

Раніше приватні перевізники наполягали на збільшенні вартості проїзду з 10 до 20 гривень, аргументуючи це зростанням витрат на пальне, технічне обслуговування транспорту, запчастини та оплату праці водіїв. Однак під час попереднього розгляду члени виконкому не змогли дійти згоди щодо такого різкого підвищення тарифу.

Після додаткових обговорень та зустрічі з перевізниками рішення ухвалили без тривалих дискусій. Виконавчий комітет одноголосно підтримав пропозицію встановити з 1 січня тариф у розмірі 15 гривень для дорослих пасажирів. Для школярів вартість проїзду становитиме 5 гривень.

Проїзд для пільгових категорій мешканців і надалі фінансуватиметься з місцевого бюджету. Для цього пільговикам необхідно отримати спеціальні талони у ЦНАПі. Про початок їх видачі зазвичай повідомляють на початку січня. Варто зазначити, востаннє вартість проїзду в Коломиї переглядали влітку 2022 року.

