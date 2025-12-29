Вопрос корректировки подорожания стоимости проезда в Ивано-Франковской области в маршрутных такси был рассмотрен на заседании.

Подорожание стоимости проезда в Ивано-Франковской области вместо запланированного подорожания вдвое исполком согласился на компромиссный вариант, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Решение о подорожании стоимости в Ивано-Франковской области было принято по результатам обсуждений в исполнительном комитете, выбрав компромиссный вариант между позицией перевозчиков и возможностями пассажиров. Так, в Коломыйском территориальном обществе с начала нового года будет изменен тариф в общественном транспорте.

Вопрос корректировки тарифов на проезд в маршрутных такси Коломыйской общины был рассмотрен на заседании исполнительного комитета 23 декабря.

Ранее частные перевозчики настаивали на увеличении стоимости проезда с 10 до 20 гривен, аргументируя это ростом расходов на горючее, техническое обслуживание транспорта, запчасти и оплату труда водителей. Однако во время предварительного рассмотрения члены исполкома не смогли прийти к согласию относительно столь резкого повышения тарифа.

После дополнительных обсуждений и встречи с перевозчиками решение было принято без длительных дискуссий. Исполнительный комитет единогласно поддержал предложение установить с 1 января тариф в размере 15 гривен для взрослых пассажиров. Для школьников стоимость составит 5 гривен.

Проезд для льготных категорий жителей и дальше будет финансироваться из местного бюджета. Для этого льготникам необходимо получить специальные талоны в ЦНАПе. О начале их выдачи обычно сообщают в начале января. Стоит отметить, последний раз стоимость проезда в Коломне пересматривали летом 2022 года.

Источник: Информатор Коломыя.

