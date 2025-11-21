Новая система оплаты за проезд во Львовской области добавила больше удобства в ежедневном передвижении местных жителей.

Новая система оплаты за проезд во Львовской области постепенно меняет привычные подходы к расчету за поездки в Дрогобыч, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте Дрогобычского городского совета, новая система оплаты за проезд во Львовской области предусматривает запуск QR-кодов в дрогобычских автобусах.

Их запустили еще 10 октября. Поэтому теперь пассажиры могут зайти в салон, отсканировать QR-код со специальной наклейки и купить билет через приложение EasyPay. Эта возможность позволяет избежать наличных денег и значительно ускоряет процесс покупки билета.

Новая система оплаты за проезд во Львовской области также предусматривает, что в транспорте остается опция расчета банковской картой или списание поездки с добавленной в приложение "Карты Дрогобычанина".

Этот инструмент стал особенно выгодным после обновления тарифов, поскольку с "Картой Дрогобычанина" стоимость поездки остается 15 гривен. Если платить банковской картой, тариф составляет 18, а наличными нужно отдать 20 гривен.

Приобрести "Карту Дрогобычанина" можно в сети маркетов "Семь 23". С начала октября жители оформили уже 427 таких карт и эта цифра продолжает расти.

Чтобы воспользоваться QR-кодом, пассажир должен установить приложение EasyPay и в настройках профиля выбрать город Дрогобыч. После этого достаточно открыть камеру или сканер в приложении и отсканировать QR-код из специальной наклейки в салоне.

Далее нужно выбрать билет, указать количество и подтвердить. Важно учесть, что билеты автоматически валидируются после покупки.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили