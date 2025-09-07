Новая система оплаты проезда в Запорожье ускоряет посадку, снижает вероятность ошибок при расчетах и ​​делает передвижение удобным.

Новая система оплаты проезда в Запорожье стартовала в августе и уже доступна всем жителям и гостям города, сообщает Politeka.

Теперь для пользования общественным транспортом не нужна наличность или привязка к конкретному банку: достаточно специальной карты или смартфона.

КП «Запорожэлектротранс» установило валидаторы в троллейбусах, автобусах и трамваях. Пассажир прикладывает карту или гаджет, и оплата производится автоматически. Новый инструмент — транспортная карта «Сечь Общая», которую можно оформить в двух пунктах: по ул. Школьная, 2, в кассе депо и у главного входа предприятия. Прием производят в рабочие дни с 08:00 до 15:30.

Стоимость карты составляет 60 гривен, оплата производится через терминалы EasyPay. После активации она работает во всех видах муниципального транспорта, что позволяет избегать очередей и экономить время. Спрос высок, но благодаря организации потоков очереди удалось минимизировать.

Внедрение безналичных расчетов подчеркивает цифровизацию городских сервисов. Пассажиры больше не тратят время на мелочь или ожидания остальных, достаточно воспользоваться валидатором.

По словам представителей «Запорожэлектротранса», новая система оплаты проезда в Запорожье ускоряет посадку, снижает вероятность ошибок при расчетах и ​​делает передвижение удобным и для пассажиров, и для водителей. Электронный сервис позволяет оптимизировать время поездок и приблизить транспорт к современным стандартам.

Кстати, также сообщалось о том, что в Запорожье ввели новый график движения транспорта. Это шаг к улучшению системы перевозок.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожской области: названы общины, где состоится раздача пищи.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для людей с инвалидностью в Запорожье: в ПФУ назвали размер выплат, сколько можно получить.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: какие документы нужно подать, чтобы получить убежище.