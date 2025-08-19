В Україні, зокрема й у Запоріжжі готуються до надання грошової допомоги для пенсіонерів та інших категорій осіб, приурочених до Дня Незалежності.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі у 2025 році стане важливою підтримкою для людей, які мають на неї право за законом, повідомляє Politeka.

Як інформують на офіційному сайті ПФУ, грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі буде виплачена відповідно до постанови Кабінету міністрів, що визначила суми та категорії одержувачів.

Ця підтримка передбачена для ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань, а також для тих, хто має особливі заслуги перед державою. Розміри грошової допомоги для пенсіонерів та інших категорій в Запоріжжі коливатимуться від 450 до 3100 гривень, залежно від статусу отримувача.

У 2025 році порядок нарахування залишиться тим самим, що й торік. Люди, які вже перебувають на обліку та мають право на цю виплату, отримають кошти автоматично у серпні разом із основною пенсією. Звертатися окремо до Пенсійного фонду не доведеться.

Військовослужбовцям і працівникам із відповідним статусом кошти будуть перераховані на рахунки військових частин або організацій. Це відбудеться після подання роботодавцями необхідних заявок і підтверджувальних документів.

Особи, які не належать ані до отримувачів пенсії, ані до військовослужбовців, повинні самостійно звернутися до територіального підрозділу Пенсійного фонду України. Це можна зробити трьома шляхами: особисто, поштою або через вебпортал електронних послуг ПФУ, використавши кваліфікований електронний підпис.

Заяви приймалися до 1 серпня 2025 року. Якщо ж з поважних причин цей термін буде пропущено, подати документи можна буде ще до 1 жовтня 2025 року.

