Виплати для ВПО у Полтавській області з 1 липня призначені для людей, які прибули до цих громад не більше 30 днів тому.

Виплати для ВПО у Полтавській області з 1 липня знову доступні, адже переселенці мають можливість отримати грошову допомогу для покриття витрат на оренду житла строком на 6 місяців, повідомляє Politeka.

Реєстрацію здійснює благодійний фонд "Карітас Полтава", повідомила соціальна працівниця Євгенія Лучечко. Ця програма вже діяла у квітні 2024 року, тоді підтримку отримали 400 родин. Після паузи фінансування ініціативу поновили, тепер допомогу можуть надати ще 100 сім’ям.

Скористатися можливістю можуть переселенці у громадах Полтавської області: Полтавській, Кременчуцькій, Кобеляцькій, Миргородській та Коломацькій.

Виплати для ВПО у Полтавській області з 1 липня призначені для людей, які прибули до цих громад не більше 30 днів тому та належать до вразливих категорій. Зокрема, це особи з інвалідністю, важкими захворюваннями, самотні пенсіонери, одинокі матері або батьки з дітьми, багатодітні родини, вагітні жінки, а також матері з дітьми до трьох років.

Не можуть отримати допомогу ті домогосподарства, які вже мали аналогічні виплати від інших організацій або мають дохід понад 6318 грн на одну особу.

Для реєстрації необхідно подати паспорт, ІПН, довідку ВПО, банківський рахунок (IBAN), документи, що підтверджують вразливість, а також довідки ОК-5 або ОК-7.

Нагадаємо, чоловік у Полтаві звернувся до Пенсійного фонду з заявою на пенсію, але отримав відмову через неповне зазначення по батькові у документі, що підтверджує його трудовий стаж.

Під час розгляду справи суд з’ясував, що чоловік працював у колгоспі імені Петровського з 1981 по 1996 роки, що підтверджується трудовою книжкою російською мовою та свідченнями двох свідків, які працювали з ним у колгоспі та проживають в тому ж населеному пункті.

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