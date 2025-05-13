Згідно з Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсіонерам надаються надбавки до пенсії у 2025 року

Українське законодавство передбачає низку надбавок до пенсії у 2025 році, і частина пенсіонерів у Полтаві вже найближчим часом отримає підвищення, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, скільки грошей можна отримати.

Вікові виплати

Згідно з Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пенсіонерам надаються вікові надбавки:

при досягненні 70 — 300 гривень;

75 — 456 гривень;

80 — 570 гривень.

Кошти призначаються з місяця, що настає після дня народження. Тобто у травні її отримають в Полтаві ті, хто досяг відповідного віку у квітні.

Перша виплата зазвичай менша — її суму розраховують пропорційно до кількості днів, що залишились у місяці після дня народження. Процедура автоматична — звертатися до Пенсійного фонду чи писати заяву не потрібно.

Надбавка до пенсії у 2025 року почесним донорам

Особи, які безоплатно здали 40 разових максимально допустимих доз крові або 60 доз плазми, отримують звання Почесного донора України. Такий статус передбачає щомісячну надбавку в розмірі 10% від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. У 2025 році це 302,80 грн, адже прожитковий мінімум становить 3 028 грн.

Надбавка до пенсії у 2025 року пенсіонерам з потребою в догляді

Також у 2025 році передбачена додаткова підтримка для людей віком від 80 років, які потребують постійного догляду. Їм призначається щомісячна доплата у розмірі 944 грн.

Втім, ця допомога в Полтаві доступна лише за таких умов:

пенсіонеру виповнилося 80 років;

він отримує пенсію за віком;

проживає сам, без опікунів чи родичів;

має медичний висновок ЛКК (лікарсько-консультативної комісії), що підтверджує потребу в догляді.

Важливо: ця доплата не передбачена для пенсіонерів, які отримують виплати за інвалідністю.

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