Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсионерам предоставляются надбавки к пенсии в 2025 году

Украинское законодательство предусматривает ряд надбавок к пенсии в 2025 году, и часть пенсионеров в Полтаве уже в ближайшее время получит повышение, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, сколько денег можно получить.

Возрастные выплаты

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», украинцам предоставляются возрастные надбавки:

при достижении 70 - 300 гривен;

75 - 456 гривен;

80 - 570 гривен.

Средства назначаются с месяца, наступающего после дня рождения. То есть в мае ее получат в Полтаве те, кто достиг соответствующего возраста в апреле.

Первая выплата обычно меньше — ее сумма рассчитывается пропорционально количеству дней, оставшихся в месяце после дня рождения. Процедура автоматическая – обращаться в Пенсионный фонд или писать заявление не нужно.

Надбавка к пенсии в 2025 году почетным донорам

Лица, безвозмездно сдавшие 40 разовых максимально допустимых доз крови или 60 доз плазмы, получают звание Почетного донора Украины. Такой статус предусматривает ежемесячную выплату в размере 10% прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц. В 2025 году это 302,80 грн, ведь прожиточный минимум составляет 3028 грн.

Надбавка к пенсии в 2025 году пенсионерам с потребностью в уходе

Также в 2025 году предусмотрена дополнительная поддержка для людей в возрасте от 80 лет, нуждающихся в постоянном уходе. Им назначается ежемесячная доплата в размере 944 грн.

Впрочем, эта помощь в Полтаве доступна только при следующих условиях:

пенсионеру исполнилось 80 лет;

он получает пенсию по возрасту;

проживает сам, без попечителей или родственников;

имеет медицинское заключение ЛКК (врачебно-консультативной комиссии), что подтверждает потребность в уходе.

Важно: эта доплата не предусмотрена для пенсионеров, получающих выплаты по инвалидности.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов в Полтаве: стало известно, сколько придется платить.

Также Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Полтаве: украинцам выплачивают 10 800 гривен от ООН, названы условия.

Как сообщала Politeka, Прогноз погоды в Полтаве на май: синоптики рассказали, какие неожиданности сулит последний месяц весны.