Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається в соціально-реабілітаційному центрі.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області може бути отримана через волонтерів благодійного фонду Карітас, проте варто знати важливі деталі отримання підтримки, повідомляє Politeka.net.

Організація розкрила подробиці на своєму сайті.

Благодійний фонд відкрив соціально-реабілітаційний центр для людей похилого віку – мешканців міста та внутрішньо переміщених осіб віком від 60 років. Він надає гуманітарну допомогу для пенсіонерів у Полтавській області.

У комфортному просторі центру безкоштовно надають такі послуги:

первинний медичний моніторинг (вимірювання тиску, рівня глюкози в крові, сатурації, кардіограми тощо);

фізіотерапевтичні процедури (магнітотерапія, УВЧ-терапія, пресотерапія, відвідування соляної кімнати);

лікувальна гімнастика, спрямована на уповільнення процесів старіння;

групові психологічні тренінги та індивідуальні консультації психолога;

арт-терапія, що включає глинотерапію, малювання, розпис та інші творчі заняття;

організація дозвілля та клуби за інтересами — читацький, кіноклуб, музичний гурток, танці, в’язання, вишивання, кулінарія;

щоденні гарячі обіди.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області надається за адресою: м. Полтава, вул. Семена Антонця, 24, з 9:00 до 17:00.

Підкреслимо, Карітас в Україні — це гуманітарна та благодійна організація, що допомагає людям, які опинилися у складних життєвих обставинах. Входячи до міжнародної мережі Caritas, яка діє у багатьох країнах світу, організація надає соціальну, гуманітарну, медичну та психологічну підтримку нужденним, зокрема внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім’ям, людям з інвалідністю, літнім людям та безпритульним.

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