Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется в социально-реабилитационном центре.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области может быть получена через волонтеров благотворительного фонда Каритас, однако следует знать важные детали получения поддержки, сообщает Politeka.net.

Организация раскрыла подробности на своем сайте.

Благотворительный фонд открыл социально-реабилитационный центр для пожилых людей – жителей города и внутренне перемещенных лиц в возрасте от 60 лет Он оказывает гуманитарную помощь для пенсионеров в Полтавской области.

В комфортном пространстве центра бесплатно предоставляются следующие услуги:

первичный медицинский мониторинг (измерение давления, уровня глюкозы в крови, сатурации, кардиограммы и т.п.);

физиотерапевтические процедуры (магнитотерапия, УВЧ-терапия, прессотерапия, посещение соляной комнаты);

лечебная гимнастика, направленная на замедление процессов старения;

групповые психологические тренинги и индивидуальные консультации психолога;

арт-терапия, включающая глинотерапию, рисование, роспись и другие творческие занятия;

организация досуга и клубы по интересам – читательский, киноклуб, музыкальный кружок, танцы, вязание, вышивание, кулинария;

ежедневные горячие обеды.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предоставляется по адресу: г. Полтава, ул. Семена Антонца, 24, с 9:00 до 17:00.

Подчеркнем, Каритас в Украине – это благотворительная организация, помогающая людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах. Входя в международную сеть Caritas, действующую во многих странах мира, организация оказывает социальную, гуманитарную, медицинскую и психологическую поддержку нуждающимся, в том числе внутренне перемещенным лицам, малообеспеченным семьям, людям с инвалидностью, пожилым и беспризорным.

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