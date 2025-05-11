Безкоштовні продукти для ВПО в Полтаві можуть стати скромною, але важливою підтримкою у складний час, повідомляє Politeka.net.
Подробиці надали у Полтавській районній військовій адміністрації.
У кожному пакунку — речі першої необхідності: крупи, макарони, цукор, консерви, згущене молоко, олія, кава та печиво — прості, але поживні продукти, які допоможуть протриматися у період невизначеності.
Процес координує Полтавська районна військова адміністрація, надаючи допомогу тим, хто був змушений покинути свій дім і нині перебуває під офіційним статусом переселенців. Отримати набір може кожен переселенець, який зареєстрований в управлінні соціального захисту. Допомога видається в індивідуальному порядку — одна людина отримує один набір.
Безкоштовні продукти для ВПО в Полтаві надаються при наданні документів:
- документ, що посвідчує особу;
- довідку взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;
- ідентифікаційний код.
Набори видають за місцем реєстрації — у відповідному районі Полтави.
Адреси пунктів видачі:
- Шевченківський район — Полтавський коледж нафти і газу (вул. Грушевського, 2а);
- Подільський район — Фаховий коледж транспортного будівництва (вул. Слави, 4/2);
- Київський район.
Отримати допомогу можна у будні дні з 9:00 до 16:00.
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