Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве могут стать скромной, но важной поддержкой в сложное время, сообщает Politeka.net.
Подробности предоставлены в Полтавской районной военной администрации.
В каждой упаковке — вещи первой необходимости: крупы, макароны, сахар, консервы, сгущенка, масло, кофе и печенье — простые, но питательные продукты, которые помогут продержаться в период неопределенности.
Процесс координирует Полтавская районная военная администрация, оказывая помощь тем, кто был вынужден покинуть свой дом и находится под официальным статусом переселенцев. Получить набор может каждый переселенец, зарегистрированный в управлении социальной защиты. Помощь оказывается в индивидуальном порядке – один человек получает один набор .
Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве предоставляются при предоставлении документов:
- документ, удостоверяющий личность;
- справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица;
- идентификационный код
Наборы выдают по месту регистрации – в соответствующем районе Полтавы.
Адреса пунктов выдачи:
- Шевченковский район - Полтавский колледж нефти и газа (ул. Грушевского, 2а);
- Подольский район - Профессиональный колледж транспортного строительства (ул. Славы, 4/2);
- Киевский район.
Получить помощь можно в будние дни с 9:00 до 16:00.
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