Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве координирует Полтавская районная военная администрация

Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве могут стать скромной, но важной поддержкой в ​​сложное время, сообщает Politeka.net.

Подробности предоставлены в Полтавской районной военной администрации.



В каждой упаковке — вещи первой необходимости: крупы, макароны, сахар, консервы, сгущенка, масло, кофе и печенье — простые, но питательные продукты, которые помогут продержаться в период неопределенности.

Процесс координирует Полтавская районная военная администрация, оказывая помощь тем, кто был вынужден покинуть свой дом и находится под официальным статусом переселенцев. Получить набор может каждый переселенец, зарегистрированный в управлении социальной защиты. Помощь оказывается в индивидуальном порядке – один человек получает один набор .

Бесплатные продукты для ВПЛ в Полтаве предоставляются при предоставлении документов:

документ, удостоверяющий личность;

справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица;

идентификационный код

Наборы выдают по месту регистрации – в соответствующем районе Полтавы.

Адреса пунктов выдачи:

Шевченковский район - Полтавский колледж нефти и газа (ул. Грушевского, 2а);

- Полтавский колледж нефти и газа (ул. Грушевского, 2а); Подольский район - Профессиональный колледж транспортного строительства (ул. Славы, 4/2);

- Профессиональный колледж транспортного строительства (ул. Славы, 4/2); Киевский район.

Получить помощь можно в будние дни с 9:00 до 16:00.

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