Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві пропонує підтримку у різних варіантах.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві роздається благодійною організацією Карітас-Україна, проте важливо знати важливі нюанси, повідомляє Politeka.net.

Деталі розкрила прес-служба організації.

У місті відкрився соціально-реабілітаційний центр для літніх людей, зокрема місцевих мешканців та внутрішньо переміщених осіб віком від 60 років. Гумдопомога реалізується благодійним фондом «Карітас Полтава» за підтримки Caritas Luxembourg і Caritas Austria.

У центрі створено комфортний простір, де бенефіціари можуть безкоштовно скористатися такими послугами:

первинна медична діагностика (вимірювання тиску, рівня глюкози в крові, сатурації, електрокардіограма тощо);

фізіотерапія (магнітотерапія, УВЧ, пресотерапія, соляна кімната);

лікувальна гімнастика для підтримки активності у старшому віці;

психологічна підтримка (групові тренінги та індивідуальні консультації);

арттерапія (малювання, глинотерапія, розпис);

клуби за інтересами: літературний, кіноклуб, музичний, танці, рукоділля, кулінарія;

щоденні гарячі обіди. Завдяки підтримці Caritas Luxembourg та Caritas Austria, люди похилого віку — як місцеві мешканці, так і внутрішньо переміщені особи — мають змогу щодня отримувати смачне, збалансоване харчування.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві знаходиться за адресою: вул. Семена Антонця, 24. Графік роботи: з 9:00 до 17:00.

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