Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве предлагает поддержку в разных вариантах.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве раздается благотворительной организацией Каритас-Украина, однако важно знать важные нюансы, сообщает Politeka.net.

Детали раскрыла пресс-служба организации.

В городе открылся социально-реабилитационный центр для пожилых людей, в частности, местных жителей и внутренне перемещенных лиц в возрасте от 60 лет. Гумпомощь реализуется благотворительным фондом "Каритас Полтава" при поддержке Caritas Luxembourg и Caritas Austria.

В центре создано комфортное пространство, где бенефициары могут бесплатно воспользоваться следующими услугами:

первичная медицинская диагностика (измерение давления, уровня глюкозы в крови, сатурации, электрокардиограмма и т.п.);

физиотерапия (магнитотерапия, УВЧ, прессотерапия, соляная комната);

лечебная гимнастика для поддержания активности в старшем возрасте;

психологическая поддержка (групповые тренинги и индивидуальные консультации);

арттерапия (рисование, глинотерапия, роспись);

клубы по интересам: литературный, киноклуб, музыкальный, танцы, рукоделие, кулинария;

ежедневные горячие обеды. Благодаря поддержке Caritas Luxembourg и Caritas Austria, пожилые люди — как местные жители, так и внутренне перемещенные лица — имеют возможность каждый день получать вкусное, сбалансированное питание.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве находится по адресу: ул. Семена Антонца, 24. График работы: с 9:00 до 17:00.

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