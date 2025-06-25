Суд виніс рішення у справі, де чоловікові відмовили у призначенні пенсії в Полтаві через неточності в документах.

Чоловік у Полтаві звернувся до Пенсійного фонду з заявою на пенсію, але отримав відмову через неповне зазначення по батькові у документі, що підтверджує його трудовий стаж, повідомляє Politeka.

Як зазначається у рішенні Кобеляцького районного суду Полтавської області від 16 травня 2025 року, архівна довідка № В-01-09/19, видана трудовим архівом Кобеляцької міської ради, містить неточності, а підприємство, яке могло б їх виправити, вже не працює.

Під час розгляду справи суд з’ясував, що чоловік працював у колгоспі імені Петровського з 1981 по 1996 роки, що підтверджується трудовою книжкою російською мовою та свідченнями двох свідків, які працювали з ним у колгоспі та проживають в тому ж населеному пункті.

Інших осіб з таким самим прізвищем, ім’ям і по батькові у колгоспі не було. Заявник не може інакше довести належність документа, необхідного для оформлення пенсії, оскільки архівна довідка має ключове юридичне значення для підтвердження його трудового стажу.

Рішенням суду позов чоловіка було задоволено: встановлено факт належності йому архівної довідки від 22 січня 2025 року № В-01-09/19. Суд підкреслив, що через невідповідності в документах Пенсійний фонд відмовив у нарахуванні пенсії у передбаченому законом розмірі, однак довідка підтверджує реальний період роботи і заробітної плати, що є підставою для подальшого оформлення пенсійних виплат.

Отже, чоловік отримав законне право на пенсію в Полтаві, незважаючи на технічні проблеми з документами.