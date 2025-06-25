Суд вынес решение по делу, где мужчине отказали в назначении пенсии в Полтаве из-за неточностей в документах.

Мужчина в Полтаве обратился в Пенсионный фонд с заявлением на пенсию, но получил отказ из-за неполного указания отчества в документе, подтверждающем его трудовой стаж, сообщает Politeka.

Как отмечается в решении Кобеляцкого районного суда Полтавской области от 16 мая 2025 года, архивная справка № В-01-09/19, изданная трудовым архивом Кобеляцкого городского совета, содержит неточности, а предприятие, которое могло бы их исправить, уже не работает.

При рассмотрении дела суд выяснил, что мужчина работал в колхозе имени Петровского с 1981 по 1996 годы, что подтверждается трудовой книжкой на русском языке и свидетельствами двух свидетелей, работавших с ним в колхозе и проживающих в том же населенном пункте.

Других лиц с такой же фамилией, именем и отчеством в колхозе не было. Заявитель не может доказать принадлежность документа, необходимого для оформления пенсии, поскольку архивная справка имеет ключевое юридическое значение для подтверждения его трудового стажа.

Решением суда иск мужчины был удовлетворен: установлен факт принадлежности ему архивной справки от 22 января 2025 № В-01-09/19. Суд подчеркнул, что по несоответствию в документах Пенсионный фонд отказал в начислении пенсии в предусмотренном законом размере, однако справка подтверждает реальный период работы и заработной платы, что является основанием для дальнейшего оформления пенсионных выплат.

Итак, мужчина получил законное право на пенсию в Полтаве, несмотря на технические проблемы с документами.