Выплаты для ВПЛ в Полтавской области с 1 июля предназначены для людей, прибывших в эти общины не более 30 дней назад.

Выплаты для ВПЛ в Полтавской области с 1 июля снова доступны, ведь у переселенцев есть возможность получить денежную помощь для покрытия расходов на аренду жилья сроком на 6 месяцев, сообщает Politeka.

Регистрацию осуществляет благотворительный фонд "Каритас Полтава", сообщила социальная работница Евгения Лучечко. Эта программа уже действовала в апреле 2024 года, тогда поддержку получили 400 семей. После паузы финансирования инициативу возобновили, теперь помощь могут оказать еще 100 семьям.

Воспользоваться возможностью могут переселенцы в общинах Полтавской области: Полтавской, Кременчугской, Кобеляцкой, Миргородской и Коломакской.

Выплаты для ВПЛ в Полтавской области с 1 июля предназначены для людей, которые прибыли в эти общины не более 30 дней назад и относятся к уязвимым категориям. В частности, это лица с инвалидностью, тяжелыми заболеваниями, одинокие пенсионеры, одинокие матери или родители с детьми, многодетные семьи, беременные женщины, а также матери с детьми младше трех лет.

Не могут получить помощь те домохозяйства, которые уже имели аналогичные выплаты от других организаций или имеют доход более 6318 грн. на одного человека.

Для регистрации необходимо предоставить паспорт, ИНН, справку ВПЛ, банковский счет (IBAN), документы, подтверждающие уязвимость, а также справки ОК-5 или ОК-7.

Напомним, мужчина в Полтаве обратился в Пенсионный фонд с заявлением на пенсию , но получил отказ из-за неполного указания отчества в документе, подтверждающем его трудовой стаж.

При рассмотрении дела суд выяснил, что мужчина работал в колхозе имени Петровского с 1981 по 1996 годы, что подтверждается трудовой книжкой на русском языке и свидетельствами двух свидетелей, работавших с ним в колхозе и проживающих в том же населенном пункте.

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