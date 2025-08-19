В Украине, в том числе и в Запорожье, готовятся к предоставлению денежной помощи для пенсионеров и других категорий лиц, приуроченных ко Дню Независимости.

Денежная помощь для пенсионеров в Запорожье в 2025 году станет важной поддержкой для людей, имеющих право на нее по закону, сообщает Politeka.

Как информируют на официальном сайте ПФУ, денежная помощь для пенсионеров в Запорожье будет выплачена в соответствии с постановлением Кабинета министров, определившим суммы и категории получателей.

Эта поддержка предназначена для ветеранов войны, жертв нацистских преследований, а также для тех, кто имеет особые заслуги перед государством. Размеры денежной помощи для пенсионеров и других категорий в Запорожье будут колебаться от 450 до 3100 гривен в зависимости от статуса получателя.

В 2025 году порядок начисления останется прежним. Люди, уже состоящие на учете и имеющие право на эту выплату, получат средства автоматически в августе вместе с основной пенсией. Обращаться отдельно в Пенсионный фонд не придется.

Военнослужащим и работникам с соответствующим статусом средства будут перечислены на счета воинских частей или организаций. Это произойдет после подачи работодателями необходимых заявок и подтверждающих документов.

Лица, не принадлежащие ни к получателям пенсии, ни к военнослужащим, должны самостоятельно обратиться в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины. Это можно сделать тремя путями: лично, по почте или через вебпортал электронных услуг ПФУ, используя квалифицированную электронную подпись.

Заявления принимались до 1 августа 2025г. Если по уважительным причинам этот срок будет пропущен, подать документы можно будет еще до 1 октября 2025 года.

