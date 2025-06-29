У Полтавській області триває програма допомоги тим, хто потребує її найбільше, йдеться про безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області роздають у кількох населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.

Програма охоплює і внутрішньо переміщених осіб, і літніх людей, яким особливо важко впоратися з повсякденними витратами в умовах війни.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області вже доступні для тих, хто зареєстрований у місцевих органах соціального захисту. В регіоні діють гуманітарні центри, пункти роздачі харчів і місця, де можна отримати й інші базові речі: одяг, взуття, засоби гігієни, дитяче харчування.

Робота організована так, щоб допомога дійшла саме до тих, кому вона справді необхідна, без зайвих черг і бюрократії. У Полтаві функціонують гуманітарні штаби, де щодня видають безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області.

Наприклад, при обласній бібліотеці на Небесної сотні вже не перший місяць допомагають переселенцям, родинам із дітьми та людям похилого віку. Крім харчів, тут надають одяг, взуття та засоби особистої гігієни.

Продовольчі набори видають в офіційно визначених пунктах видачі у п’яти містах регіону. Наприклад, якщо ви зареєстровані як внутрішньо переміщена особа у Київському чи Шевченківському районах облцентру, ваш набір видається в одному з навчальних закладів, закріплених за цими районами.

У Свято-Успенському соборі годують щодня. Окрім цього, у школі №20 організовано повноцінне триразове харчування для нужденних — зранку, в обід і ввечері. Є також і базова медична допомога, що особливо важливо для старших осіб.

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