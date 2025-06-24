Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі виплачується, якщо вони належать до однієї з категорій.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі стала доступною завдяки відкриттю реєстрації на отримання підтримки від UNHCR Ukraine, що є представництвом Управління Верховного комісара ООН, повідомляє Politeka.net.

Про це поінформувала пресслужба організації у Telegram.

Програма спрямована на підтримку найуразливіших категорій громадян, які були змушені покинути свої домівки через війну або нещодавно повернулися після вимушеного переміщення.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі виплачується, якщо вони належать до однієї з категорій:

Особи, які перемістилися в межах України протягом останніх 6 місяців чи повернулися додому після евакуації, не отримуючи при цьому грошової допомоги від міжнародних організацій протягом останніх 3 місяців.

чи повернулися додому після евакуації, при цьому грошової допомоги від міжнародних організацій протягом останніх 3 місяців. Біженці, які повернулися в Україну з-за кордону та не брали участі в аналогічних програмах фінансової підтримки останні три місяці.

Також зареєструватися можуть особи, які раніше вже отримували грошову допомогу як ВПО, однак з часу її надання минуло більше трьох місяців, і повернулися до постійного місця проживання — за умови, що вони відповідають критеріям вразливості.

Крім цього, заявку на участь у програмі можуть подати родини, що належать до однієї з таких категорій:

Неповна сім’я — один з батьків чи опікун із дітьми до 18 років і/ з літніми людьми віком від 55 років;

— один з батьків чи опікун із дітьми до 18 років і/ з літніми людьми віком від 55 років; Домогосподарства, що складаються лише з літніх осіб та/чи з неповнолітніми дітьми;

та/чи з неповнолітніми дітьми; Сім’ї, в яких є особи з інвалідністю або тяжкими хронічними захворюваннями.

Окрім відповідності соціальним критеріям, важливо мати низький дохід — сума середньомісячного доходу на одного члена домогосподарства не повинна перевищувати 5 400 грн.

Кожен член родини, який відповідає умовам участі, отримає грошову допомогу у розмірі 10 800 грн.

Щоб стати учасником програми:

Заповніть онлайн-форму попереднього запису (без неї реєстрація неможлива);

(без неї реєстрація неможлива); Жива черга не передбачена , лише за попереднім записом;

, лише за попереднім записом; Подання заявки та консультації проводяться за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 19А — у будні з 09:00 до 17:00.

На кожного члена родини потрібно підготувати:

Паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

Ідентифікаційний код (ІПН);

Свідоцтва про народження дітей (за наявності);

Реквізити банківської картки (крім картки «єДопомога»);

Документальне підтвердження відповідності критеріям вразливості (довідки про інвалідність, медичні висновки тощо);

Номер мобільного телефону для зв’язку.

Не зволікайте — реєстрація на грошову допомогу для пенсіонерів у Запоріжжі вже розпочалась і триває в межах доступної кількості місць.

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