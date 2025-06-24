Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі стала доступною завдяки відкриттю реєстрації на отримання підтримки від UNHCR Ukraine, що є представництвом Управління Верховного комісара ООН, повідомляє Politeka.net.
Про це поінформувала пресслужба організації у Telegram.
Програма спрямована на підтримку найуразливіших категорій громадян, які були змушені покинути свої домівки через війну або нещодавно повернулися після вимушеного переміщення.
Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі виплачується, якщо вони належать до однієї з категорій:
- Особи, які перемістилися в межах України протягом останніх 6 місяців чи повернулися додому після евакуації, не отримуючи при цьому грошової допомоги від міжнародних організацій протягом останніх 3 місяців.
- Біженці, які повернулися в Україну з-за кордону та не брали участі в аналогічних програмах фінансової підтримки останні три місяці.
Також зареєструватися можуть особи, які раніше вже отримували грошову допомогу як ВПО, однак з часу її надання минуло більше трьох місяців, і повернулися до постійного місця проживання — за умови, що вони відповідають критеріям вразливості.
Крім цього, заявку на участь у програмі можуть подати родини, що належать до однієї з таких категорій:
- Неповна сім’я — один з батьків чи опікун із дітьми до 18 років і/ з літніми людьми віком від 55 років;
- Домогосподарства, що складаються лише з літніх осіб та/чи з неповнолітніми дітьми;
- Сім’ї, в яких є особи з інвалідністю або тяжкими хронічними захворюваннями.
Окрім відповідності соціальним критеріям, важливо мати низький дохід — сума середньомісячного доходу на одного члена домогосподарства не повинна перевищувати 5 400 грн.
Кожен член родини, який відповідає умовам участі, отримає грошову допомогу у розмірі 10 800 грн.
Щоб стати учасником програми:
- Заповніть онлайн-форму попереднього запису (без неї реєстрація неможлива);
- Жива черга не передбачена, лише за попереднім записом;
- Подання заявки та консультації проводяться за адресою: м. Запоріжжя, бул. Центральний, 19А — у будні з 09:00 до 17:00.
На кожного члена родини потрібно підготувати:
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- Ідентифікаційний код (ІПН);
- Свідоцтва про народження дітей (за наявності);
- Реквізити банківської картки (крім картки «єДопомога»);
- Документальне підтвердження відповідності критеріям вразливості (довідки про інвалідність, медичні висновки тощо);
- Номер мобільного телефону для зв’язку.
Не зволікайте — реєстрація на грошову допомогу для пенсіонерів у Запоріжжі вже розпочалась і триває в межах доступної кількості місць.
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