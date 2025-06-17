Грошова допомога для людей з інвалідністю в Запоріжжі виплачується щомісяця, її розмір залежить зі встановленої групи та прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, повідомляє Politeka.net.
Про це розповіли детальніше у Міністерстві соціальної політики.
Грошова допомога для людей з інвалідністю в Запоріжжі надається на весь період, визначений медико-соціальною експертизою. У 2025 році суми щомісячної допомоги для людей, що отримали групу з дитинства, виглядають так:
- І група — 2 361 грн (100% прожиткового мінімуму),
- ІІ група — 1 888 грн (80%),
- ІІІ група — 1 416 грн (60%),
- діти до 18 років — 1 652 грн (70%).
Окрім основної грошової допомоги для людей з інвалідністю в Запоріжжі, передбачені доплати на догляд — для тих, хто потребує постійної сторонньої підтримки. Розмір надбавки залежить за групи інвалідності або віку дитини та визначається як відсоток з прожиткового мінімуму.
Важливо знати: право на таку надбавку має один із батьків, опікун або усиновлювач дитин-інваліда. Але лише за умови, що він не працює, не навчається на денній формі, не служить та фактично здійснює догляд.
Також українці можуть розраховувати на пенсію за інвалідністю. Її розмір залежить з страхового стажу та рівня втрати працездатності. Мінімальний необхідний стаж — від 1 до 15 років, залежно від віку, коли встановлено непрацездатність.
При обчисленні пенсії враховується не тільки вже набутий стаж, але й період від моменту встановлення інвалідності до досягнення 60 років. Цей час також зараховують до загального трудового стажу для розрахунку майбутніх пенсійних виплат.
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