Грошова допомога для людей з інвалідністю в Запоріжжі надається на весь період, визначений медико-соціальною експертизою.

Грошова допомога для людей з інвалідністю в Запоріжжі виплачується щомісяця, її розмір залежить зі встановленої групи та прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли детальніше у Міністерстві соціальної політики.

Грошова допомога для людей з інвалідністю в Запоріжжі надається на весь період, визначений медико-соціальною експертизою. У 2025 році суми щомісячної допомоги для людей, що отримали групу з дитинства, виглядають так:

І група — 2 361 грн (100% прожиткового мінімуму),

— 2 361 грн (100% прожиткового мінімуму), ІІ група — 1 888 грн (80%),

— 1 888 грн (80%), ІІІ група — 1 416 грн (60%),

— 1 416 грн (60%), діти до 18 років — 1 652 грн (70%).

Окрім основної грошової допомоги для людей з інвалідністю в Запоріжжі, передбачені доплати на догляд — для тих, хто потребує постійної сторонньої підтримки. Розмір надбавки залежить за групи інвалідності або віку дитини та визначається як відсоток з прожиткового мінімуму.

Важливо знати: право на таку надбавку має один із батьків, опікун або усиновлювач дитин-інваліда. Але лише за умови, що він не працює, не навчається на денній формі, не служить та фактично здійснює догляд.

Також українці можуть розраховувати на пенсію за інвалідністю. Її розмір залежить з страхового стажу та рівня втрати працездатності. Мінімальний необхідний стаж — від 1 до 15 років, залежно від віку, коли встановлено непрацездатність.

При обчисленні пенсії враховується не тільки вже набутий стаж, але й період від моменту встановлення інвалідності до досягнення 60 років. Цей час також зараховують до загального трудового стажу для розрахунку майбутніх пенсійних виплат.

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