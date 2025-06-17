Денежная помощь людям с инвалидностью в Запорожье предоставляется на весь период, определенный медико-социальной экспертизой.

Денежная помощь для людей с инвалидностью в Запорожье выплачивается ежемесячно, ее размер зависит от установленной группы и прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали подробнее в Министерстве социальной политики.

Денежная помощь людям с инвалидностью в Запорожье предоставляется на весь период, определенный медико-социальной экспертизой. В 2025 году суммы ежемесячного пособия для людей, получивших группу с детства, выглядят так:

первая – 2 361 грн (100% прожиточного минимума),

– 2 361 грн (100% прожиточного минимума), ІІ группа - 1 888 грн (80%),

- 1 888 грн (80%), ІІІ группа - 1 416 грн (60%),

- 1 416 грн (60%), дети до 18 лет - 1652 грн (70%).

Кроме основной денежной помощи для людей с инвалидностью в Запорожье, предусмотрены доплаты по уходу — для нуждающихся в постоянной сторонней поддержке. Размер надбавки зависит от категории или возраста ребенка и определяется как процент с прожиточного минимума.

Важно знать: право на такую ​​надбавку имеет один из родителей, опекун или усыновитель ребенка-инвалида. Но только при условии, что он не работает, не учится на дневной форме, не служит и фактически осуществляет уход.

Также украинцы могут рассчитывать на пенсию по инвалидности. Ее размер зависит от страхового стажа и уровня утраты трудоспособности. Минимальный необходимый стаж – от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста, когда установлена ​​нетрудоспособность.

При исчислении пенсии учитывается не только уже приобретенный стаж, но и период с момента установления нетрудоспособности до достижения 60 лет. Это время также относят к общему трудовому стажу для расчета будущих пенсионных выплат.

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