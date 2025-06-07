Відкрито реєстрацію на отримання грошової допомога для пенсіонерів у Запоріжжі від Агентства ООН у справах біженців.

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі призначається від організації UNHCR Ukraine лише при дотриманні важливих умов, повідомляє Politeka.net.

Про це інформують представники UNHCR Ukraine у Telegram.

Відкрито реєстрацію на отримання грошової допомога для пенсіонерів у Запоріжжі від Агентства ООН у справах біженців (UNHCR Ukraine). Виплати надаються лише окремим категоріям громадян і мають чіткі умови.

Хто може претендувати:

Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі зможе бути отриманою тими українцями, що відповідають критеріям вразливості, а саме:

внутрішньо переміщені особи, які переїхали не пізніше ніж шість місяців тому та протягом останніх трьох місяців не отримували допомоги від міжнародних організацій;

українці, які виїжджали за кордон, але вже повернулися в Україну та також не отримували міжнародної допомоги протягом трьох місяців.

Обов’язкові критерії вразливості:

Окрім належності до однієї з вищезазначених категорій, заявник повинен відповідати щонайменше одному з таких критеріїв:

родина складається лише з одного з батьків із неповнолітніми дітьми;

у домогосподарстві є особи віком з 55 років;

літні люди (від 55 років) виховують дітей віком до 18 років;

у родині є особи з інвалідністю або серйозними захворюваннями, які потребують догляду;

середньомісячний дохід на одного члена родини не перевищує 5400 гривень.

Розмір фінансової допомоги залишився незмінним: 3600 гривень на особу щомісяця, протягом трьох місяців — загалом 10 800 гривень.

Реєстрація здійснюється виключно за попереднім записом через онлайн-форму. У повідомленні UNHCR підкреслюється: "Діє тільки електронна черга. Жива черга відсутня."

Заявники мають заповнити реєстраційну форму в інтернеті та дочекатися підтвердження дати й часу відвідування.

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